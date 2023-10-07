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7 октября, 13:19

Иран поддержал палестинские удары по Израилю

Иран выразил солидарность с Палестиной, наносящей удары по Израилю. Об этом заявил советник верховного лидера республики генерал-майор Рахим Сафави, его слова приводит агентство ISNA.

"Мы поддерживаем операцию "Наводнение Аль-Акса", которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима", заявил советник главы Ирана.

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Напомним, сегодня в результате обострения и так напряжённых отношений между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ был вынужден начать контртеррористическую операцию "Железные мечи" в ответ на действия движения ХАМАС. Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам.

Как уже сообщал Лайф, сектор Газа сегодня утром ракетами ударил по Тель-Авиву и южной части Израиля, после чего на территорию страны проникли бойцы ХАМАС. В атакованных регионах власти объявили особое положение, а военные начали отражать атаки. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ же Израиль заявил о проведении контртеррористической операции "Железные мечи".

Обложка ©

Pixabay

Юрий Лысенко
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