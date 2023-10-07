Иран поддержал палестинские удары по Израилю

Иран выразил солидарность с Палестиной, наносящей удары по Израилю. Об этом заявил советник верховного лидера республики генерал-майор Рахим Сафави, его слова приводит агентство ISNA.

"Мы поддерживаем операцию "Наводнение Аль-Акса", которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима", — заявил советник главы Ирана.