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7 октября, 11:26

Израиль назвал Иран ответственным за действия ХАМАС

Посол Израиля в РФ: Иран финансирует ХАМАС и ответственен за эскалацию

Израиль считает Иран одним из подстрекателей разгоревшегося палестино-израильского конфликта, так как Тегеран финансирует движение ХАМАС. Об этом рассказал ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Мы всё время предлагаем урегулирование, у нас нет ничего против жителей сектора Газа. Это просто террористические организации держат их как заложников и пользуются ими как живым щитом. И за этим стоят другие силы", — поделился он.

К числу таких сил дипломат отнёс Иран, который, по его убеждению, спонсирует террористов. Эта страна, как полагает посол, всегда недовольна, если у Израиля вдруг начинают улучшаться отношения с арабским миром.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас известно о 20 погибших и более двухстах пострадавших, россиян среди них нет. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что у палестинцев есть право на самооборону от израильских атак и террористических вылазок еврейских поселенцев.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Abed Zagout

Татьяна Миссуми
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