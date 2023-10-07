Израиль назвал Иран ответственным за действия ХАМАС
Посол Израиля в РФ: Иран финансирует ХАМАС и ответственен за эскалацию
Израиль считает Иран одним из подстрекателей разгоревшегося палестино-израильского конфликта, так как Тегеран финансирует движение ХАМАС. Об этом рассказал ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
"Мы всё время предлагаем урегулирование, у нас нет ничего против жителей сектора Газа. Это просто террористические организации держат их как заложников и пользуются ими как живым щитом. И за этим стоят другие силы", — поделился он.
К числу таких сил дипломат отнёс Иран, который, по его убеждению, спонсирует террористов. Эта страна, как полагает посол, всегда недовольна, если у Израиля вдруг начинают улучшаться отношения с арабским миром.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас известно о 20 погибших и более двухстах пострадавших, россиян среди них нет. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что у палестинцев есть право на самооборону от израильских атак и террористических вылазок еврейских поселенцев.
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