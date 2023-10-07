Аббас: Палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что у палестинцев есть право на самооборону от израильских атак и террористических вылазок еврейских поселенцев. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
"Мы [палестинский народ] имеем право защищаться от [атак] Израиля и терроризма поселенцев", — сказал Аббас, а также призвал международное сообщество "обеспечить защиту палестинского народа".
Напомним, сегодня Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинские радикалы проникли на территорию страны. В центральной и южной частях ввели особое положение, военные стреляли в ответ. В итоге глава военного крыла ХАМАС ад-Дейф объявил об операции против Израиля, что власти страны сочли объявлением настоящей войны.
В результате израильская армия заявила о проведении контртеррористической операции "Железные мечи". Между тем премьер Биньямин Нетаньяху признал, что еврейское государство находится в состоянии войны. По данным СМИ, 20 человек погибли, а 35 попали в плен к палестинским радикалам.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD