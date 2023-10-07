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7 октября, 16:45

Заседание Совбеза ООН по ближневосточному вопросу состоится 8 октября

Полянский: Заседание Совбеза ООН назначено на 8 октября в 22:00 по Москве

8 сентября в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 — по Москве) состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Эту информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

"Подтверждаю информацию: внеочередной Совбез назначен на 15:00 по Нью-Йорку в воскресенье", — написал он.

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Напомним про обострённую ситуацию на Ближнем Востоке. Сегодня утром сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы и устроили бесчинства. В итоге движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране было введено чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Между тем США и ЕС выступили с осуждением действий боевиков. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. На данный момент известно о ста жертвах в Израиле и 800 раненых. С палестинской стороны насчитывается почти две сотни жертв и более 1,6 тысячи пострадавших.

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Александра Мышляева
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