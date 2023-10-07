Заседание Совбеза ООН по ближневосточному вопросу состоится 8 октября

8 сентября в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 — по Москве) состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Эту информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.