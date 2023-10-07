Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до 198
В секторе Газа количество погибших под ударами Израиля выросло до 198, пострадавших насчитывается свыше 1,6 тысячи человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Палестины.
"В результате израильской агрессии против сектора 198 погибли, 1610 ранены", — уточнили в ведомстве.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших.
Hani Alshaer / Anadolu Agency via Getty Images