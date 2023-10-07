Более ста человек погибли в Израиле в результате атак ХАМАС
В Израиле выросло число погибших в результате атаки ХАМАС. Как пишет The Times of Israel, на данный момент медицинские учреждения зарегистрировали более ста смертей.
В то же время число пострадавших достигает 800, указывает издание. В их числе бойцы ХАМАС, проникшие из сектора Газа. Некоторые были ранены в результате ракетных обстрелов.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.
ТАСС / AP / Oren Ziv