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7 октября, 14:18

Более ста человек погибли в Израиле в результате атак ХАМАС

В Израиле выросло число погибших в результате атаки ХАМАС. Как пишет The Times of Israel, на данный момент медицинские учреждения зарегистрировали более ста смертей.

В то же время число пострадавших достигает 800, указывает издание. В их числе бойцы ХАМАС, проникшие из сектора Газа. Некоторые были ранены в результате ракетных обстрелов.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.

Обложка ©

ТАСС / AP / Oren Ziv

Матвей Константинов
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