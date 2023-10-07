Более ста человек погибли в Израиле в результате атак ХАМАС

В Израиле выросло число погибших в результате атаки ХАМАС. Как пишет The Times of Israel, на данный момент медицинские учреждения зарегистрировали более ста смертей.

В то же время число пострадавших достигает 800, указывает издание. В их числе бойцы ХАМАС, проникшие из сектора Газа. Некоторые были ранены в результате ракетных обстрелов.