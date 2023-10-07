На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение
Израиль ввёл чрезвычайное положение по всей территории страны, а также объявил набор добровольцев в вооружённые силы. О решении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира пишет Haaretz.
"Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всему Израилю", — говорится в публикации.
Сейчас израильские власти активно вооружают правоохранительные силы. Тем временем в Палестине созвано экстренное заседание на уровне руководства государства.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Известно о 20 погибших и более двухстах пострадавших, россиян среди них нет. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что у палестинцев есть право на самооборону от израильских атак и террористических вылазок еврейских поселенцев.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg