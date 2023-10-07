На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение

Израиль ввёл чрезвычайное положение по всей территории страны, а также объявил набор добровольцев в вооружённые силы. О решении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира пишет Haaretz.

"Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всему Израилю", — говорится в публикации.