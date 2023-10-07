Регион

Уведомления отключены

7 октября, 14:11

Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну или уходить в отпуск

Министерство здравоохранения Израиля объявило о запрете для медицинских работников выезжать из страны или отправляться в отпуск, а находящихся за рубежом врачей попросили вернуться домой. Об этом пишет Jerusalem Post.

"Сотрудникам также запретили покидать страну, все отпуска в обозримом будущем отменены. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться домой. Вероятно, это связано с ростом потребности в экстренных службах", уточняется в статье.

"Всё улеглось, но это и пугает": Жители израильских городов показали последствия ударов

"Всё улеглось, но это и пугает": Жители израильских городов показали последствия ударов

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. А Иран поддержал Палестину. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, в Палестине заявили о гибели 160 человек.

Обложка ©

Twitter / Vova151974

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров