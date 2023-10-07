Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну или уходить в отпуск
Министерство здравоохранения Израиля объявило о запрете для медицинских работников выезжать из страны или отправляться в отпуск, а находящихся за рубежом врачей попросили вернуться домой. Об этом пишет Jerusalem Post.
"Сотрудникам также запретили покидать страну, все отпуска в обозримом будущем отменены. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться домой. Вероятно, это связано с ростом потребности в экстренных службах", — уточняется в статье.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. А Иран поддержал Палестину. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, в Палестине заявили о гибели 160 человек.
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