Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну или уходить в отпуск

Министерство здравоохранения Израиля объявило о запрете для медицинских работников выезжать из страны или отправляться в отпуск, а находящихся за рубежом врачей попросили вернуться домой. Об этом пишет Jerusalem Post.

"Сотрудникам также запретили покидать страну, все отпуска в обозримом будущем отменены. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться домой. Вероятно, это связано с ростом потребности в экстренных службах", — уточняется в статье.