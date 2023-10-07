"Всё улеглось, но это и пугает": Жители израильских городов показали последствия ударов

Южная часть Израиля серьёзно пострадала в результате палестинских обстрелов со стороны сектора Газа. Жительница города Беэр-Шева Анна сообщила телеканалу "360", что прилёты ракет продолжаются и население вынуждено сидеть в убежищах.

Ситуация в городе Беэр-Шева. Видео © Twitter / Vova151974 / CBKNEWS121

"Сидим в убежище. Идут обстрелы, власти предупреждают", — поделилась женщина.

На кадрах из города видно, что дома получили значительные повреждения, дотла сгорели припаркованные рядом машины, местами на улицах ещё остаются очаги пожаров после обстрела. Тем временем в городе Нетивот, также на юге Израиля, началось затишье после палестинских ударов.

"Сейчас всё улеглось, но это и пугает. Обстрелов нет, надеюсь, что всё закончилось, власти пока что ничего не говорят, кроме того, что это, скорее всего, война", — рассказала жительница Нела.

Нетивот после обстрелов. Видео © Телеканал "360"