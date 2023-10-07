"Всё улеглось, но это и пугает": Жители израильских городов показали последствия ударов
Жители юга Израиля сказали, что сидят в укрытиях и затишье между ударами пугает
Южная часть Израиля серьёзно пострадала в результате палестинских обстрелов со стороны сектора Газа. Жительница города Беэр-Шева Анна сообщила телеканалу "360", что прилёты ракет продолжаются и население вынуждено сидеть в убежищах.
Ситуация в городе Беэр-Шева. Видео © Twitter / Vova151974 / CBKNEWS121
"Сидим в убежище. Идут обстрелы, власти предупреждают", — поделилась женщина.
На кадрах из города видно, что дома получили значительные повреждения, дотла сгорели припаркованные рядом машины, местами на улицах ещё остаются очаги пожаров после обстрела. Тем временем в городе Нетивот, также на юге Израиля, началось затишье после палестинских ударов.
"Сейчас всё улеглось, но это и пугает. Обстрелов нет, надеюсь, что всё закончилось, власти пока что ничего не говорят, кроме того, что это, скорее всего, война", — рассказала жительница Нела.
Нетивот после обстрелов. Видео © Телеканал "360"
Она показала снятые из окна кадры города. Из разных районов поднимаются столбы дыма после недавних ударов. Есть разрушения зданий.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, а в Палестине заявили о гибели 160 человек.
Twitter / Vova151974