Боевики ХАМАС взяли в плен 17 граждан Непала

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС взяли в плен почти два десятка граждан Непала. Об этом сообщает израильский новостной телеграм-канал.

Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps

Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps

Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps

Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps

Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps

По его данным, речь идёт о непальцах, которые работали на полях недалеко от границы с сектором Газа. В настоящее время об их судьбе ничего не известно. По одной из версий, радикалы могут специально набирать пленных, чтобы использовать в дальнейших переговорах с Израилем.