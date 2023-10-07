Боевики ХАМАС взяли в плен 17 граждан Непала
Боевики ХАМАС захватили пленных. Обложка © alqassam.ps
Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС взяли в плен почти два десятка граждан Непала. Об этом сообщает израильский новостной телеграм-канал.
Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps
Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps
Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps
Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps
Боевики ХАМАС захватили пленных. Фото © alqassam.ps
По его данным, речь идёт о непальцах, которые работали на полях недалеко от границы с сектором Газа. В настоящее время об их судьбе ничего не известно. По одной из версий, радикалы могут специально набирать пленных, чтобы использовать в дальнейших переговорах с Израилем.
До этого Лайф сообщал, что палестинские боевики пленили экипаж израильского танка, который был подбит у границы с сектором Газа. Днём уточнялось, что радикалы захватили около 35 человек — как военных, так и мирных жителей, в том числе и переселенцев.
Напомним, сегодня сектор Газа атаковал Тель-Авив и южные районы Израиля, а бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах власти объявили режим особого положения, а ХАМАС завило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В итоге в Палестине после израильских ударов погибли более 160 человек, ещё около тысячи были ранены. При этом израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.