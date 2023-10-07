ХАМАС показало видео с началом операции "Наводнение Аль-Акса" в Израиле

На опубликованном ролике видно, что бойцы движение Палестины прорываются через границу, подрывая установленные заграждения. Им также удалось захватить танк и взять в плен его экипаж.

Напомним, сегодня глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля и сообщил, что первый удар по еврейским позициям и укреплениям превысил пять тысяч ракет и снарядов. Представитель движения также призвал всех, у кого есть оружие, достать его, "ибо время пришло".