ХАМАС показало видео с началом операции "Наводнение Аль-Акса" в Израиле
Палестинское исламистское движение ХАМАС показало кадры начала военной операции "Наводнение Аль-Акса" на территории Израиля.
Начало операции "Наводнение Аль-Акса" ХАМАС в Израиле. Видео © t.me / qassambrigades
На опубликованном ролике видно, что бойцы движение Палестины прорываются через границу, подрывая установленные заграждения. Им также удалось захватить танк и взять в плен его экипаж.
Напомним, сегодня глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля и сообщил, что первый удар по еврейским позициям и укреплениям превысил пять тысяч ракет и снарядов. Представитель движения также призвал всех, у кого есть оружие, достать его, "ибо время пришло".
Как уже рассказывал Лайф, рано утром 7 октября в Израиле раздались взрывы — с территории сектора Газа были запущены ракеты, после чего боевики проникли через границу в страну. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, начались боестолкновения — военные открыли ответный огонь, а позже власти объявили о проведении контртеррористической операции "Железные мечи". Не менее двух десятков человек погибло, около 35 были захвачены в плен.
t.me / qassambrigades