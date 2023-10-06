Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 13 октября

Москва направила в ООН запрос на проведение заседания Совета Безопасности 13 октября, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, в рамках встречи российская сторона планирует обсудить снабжение киевского режима иностранным вооружением и техникой.

Представитель России на международной площадке добавил, что такое решение было принято в ответ на действия Украины, которая запросила заседание Совбеза на 9 октября. Незалежная намеревается поднять тему ракетного удара по Харьковской области.

"Поскольку мы традиционно не даём западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку в пятницу, 13 октября", — написал Полянский в телеграм-канале.