Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове
МО: ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове
Российские войска поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где ВСУ ремонтировали и восстанавливали свою технику. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
Кроме того, в районе Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских вооружённых сил.
Ранее ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Vk / Минобороны России