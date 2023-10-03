Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове

Российские войска поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где ВСУ ремонтировали и восстанавливали свою технику. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских вооружённых сил.