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Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 12:43
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Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове

МО: ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове

Российские войска поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где ВСУ ремонтировали и восстанавливали свою технику. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских вооружённых сил.

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Ранее ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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