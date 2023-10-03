ВСУ вновь "отличились" разгромными потерями на Донецком направлении

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 285 человек. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 3 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Среди других потерь противника в ведомстве назвали девять единиц техники, включая самоходную гаубицу Caesar французского производства.

"Потери противника за сутки составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caesar", — сообщили в Минобороны.

А ранее Лайф рассказывал, как подразделения Вооружённых сил России при помощи ударов авиации и артиллерийского огня отразили три атаки "Азова"* на Краснолиманском направлении. Кроме того, военные нанесли огневое поражение личному составу и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.