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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 12:07
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"Азов"* продолжает нести тяжёлые потери, вопреки возвращению в строй командиров

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки "Азова"* на Краснолиманском направлении

Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Обложка © t.me / "Азов"*

Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Обложка © t.me / "Азов"*

Группировка "Центр" ВС РФ при помощи ударов авиации и артиллерийского огня отбила три атаки штурм-групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* на Краснолиманском направлении у населённого пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Об этом говорится в сводке Минобороны России о проведении СВО за 1 октября.

"На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества", сказано в сообщении ведомства.

В сводке также говорится, что Российская армия нанесла огневое поражение личному составу и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и Серебрянского лесничества. Всего было уничтожено более 65 украинских военных, две БМП и два пикапа, а также удалось поразить две гаубицы Д-30.

Минобороны: "Азов"* лишился полусотни солдат и техники в результате удара ВС РФ
Минобороны: "Азов"* лишился полусотни солдат и техники в результате удара ВС РФ

Напомним, ранее сегодня глава пресс-службы группы войск "Центр" сообщал о том, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли ВСУ огневое поражение при поддержке артиллерии и авиации. В результате удара погибли десятки националистов, среди которых и боевики "Азова"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Юрий Лысенко
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