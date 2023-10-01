"Азов"* продолжает нести тяжёлые потери, вопреки возвращению в строй командиров

Группировка "Центр" ВС РФ при помощи ударов авиации и артиллерийского огня отбила три атаки штурм-групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* на Краснолиманском направлении у населённого пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Об этом говорится в сводке Минобороны России о проведении СВО за 1 октября.

"На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества", — сказано в сообщении ведомства.

В сводке также говорится, что Российская армия нанесла огневое поражение личному составу и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и Серебрянского лесничества. Всего было уничтожено более 65 украинских военных, две БМП и два пикапа, а также удалось поразить две гаубицы Д-30.

Напомним, ранее сегодня глава пресс-службы группы войск "Центр" сообщал о том, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли ВСУ огневое поражение при поддержке артиллерии и авиации. В результате удара погибли десятки националистов, среди которых и боевики "Азова"*.