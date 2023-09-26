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Опубликовано 26 сентября 2023, 04:19

Минобороны: "Азов"* лишился полусотни солдат и техники в результате удара ВС РФ

Вооружённые силы России атаковали боевиков украинской бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, уничтожив около 55 человек. О результатах удара сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что вдобавок к потерям личного состава противник лишился нескольких единиц техники и артиллерии. По данным министерства, были уничтожены САУ "Акация", две гаубицы Д-30, две БМП и два внедорожника. Скопление сил располагалось в районе Серебрянского лесничества.

Также за минувшие сутки российская авиация нанесла серию бомбовых ударов по объектам на Купянском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Суммарные потери нацистов составили до тысячи человек.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*

Для нанесения высокоточных ударов фронтовые бомбардировщики Су-34 используют в зоне СВО управляемые авиабомбы. Кроме того, недавно арсенал "сушек" пополнился крылатыми ракетами большой дальности.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Илья Пушкарев
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