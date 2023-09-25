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25 сентября, 04:02

Российские "сушки" отбомбились по командным пунктам ВСУ

Бомбардировщики Су-34 ударили по командным пунктам ВСУ управляемыми авиабомбами

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили управляемые авиабомбы для нанесения высокоточных ударов по командным пунктам и бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Также в результате вылетов были уничтожены позиции операторов беспилотников, рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, использованные боеприпасы с модулями планирования и коррекции позволили лётчикам успешно поразить намеченные цели. Для этого воздушным асам даже не пришлось снижать высоту.

"Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ", — приводит заявление МО РИА "Новости".

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

А недавно арсенал Су-34 пополнился крылатыми ракетами большой дальности, которые впервые установили на фронтовой бомбардировщик. Дуэт успешно показал себя в зоне проведения СВО, рассказывал Лайф ранее.

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Илья Пушкарев
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