Российские "сушки" отбомбились по командным пунктам ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили управляемые авиабомбы для нанесения высокоточных ударов по командным пунктам и бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Также в результате вылетов были уничтожены позиции операторов беспилотников, рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, использованные боеприпасы с модулями планирования и коррекции позволили лётчикам успешно поразить намеченные цели. Для этого воздушным асам даже не пришлось снижать высоту.

"Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ", — приводит заявление МО РИА "Новости".