ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 04:02
8209

Российские "сушки" отбомбились по командным пунктам ВСУ

Бомбардировщики Су-34 ударили по командным пунктам ВСУ управляемыми авиабомбами

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили управляемые авиабомбы для нанесения высокоточных ударов по командным пунктам и бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Также в результате вылетов были уничтожены позиции операторов беспилотников, рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, использованные боеприпасы с модулями планирования и коррекции позволили лётчикам успешно поразить намеченные цели. Для этого воздушным асам даже не пришлось снижать высоту.

"Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ", — приводит заявление МО РИА "Новости".

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

А недавно арсенал Су-34 пополнился крылатыми ракетами большой дальности, которые впервые установили на фронтовой бомбардировщик. Дуэт успешно показал себя в зоне проведения СВО, рассказывал Лайф ранее.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar