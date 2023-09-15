Подарок для НАТО: Арсенал Су-34 пополнился новыми ракетами-дальнобойщиками

Фронтовой бомбардировщик Су-34 переоборудовали для использования крылатых ракет большой дальности. Дуэт из "сушки" и КРБД хорошо показал себя в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал РИА "Новости" осведомлённый источник.

По словам информатора, в работах по расширению номенклатуры вооружения самолёта была задействована последняя модификация Су-34 НВО (новые возможности). Сама ракета не является свежей разработкой, однако опыт её установки на фронтовой бомбардировщик уникален. Такая комбинация повышает потенциал и боеприпаса, и летательного аппарата.

"Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач", — допустил источник.

Собеседник агентства напомнил, что недавно Су-34 вновь пополнил арсенал и испытал обновки в боевых условиях, поразив военные объекты ВСУ. Речь идёт о применении фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции, которые значительно повышают дальность полёта и точность ФАБ. Максимальный калибр управляемого боеприпаса составил полторы тонны, резюмировал он.