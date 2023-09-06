Су-34 с "Кинжалами" объявили смертоносной угрозой для Украины и НАТО

Российские Су-34, оснащённые гиперзвуковыми "Кинжалами", оказались большой проблемой для Украины и НАТО. Об этом пишет военный аналитик Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.

"Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой "летающий внедорожник" "двигатель суперкара", сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде", — отмечает он.

У Украины практически нет шансов, так как число самолётов с данным оружием выросло в пять раз. Россия нарастила своё присутствие в воздухе, и теперь создаётся опасность не только для Киева, но и для Европы в целом. Босник высоко оценил эффективность "Кинжалов", которым НАТО ничего не сможет противопоставить.