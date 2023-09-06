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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 10:28
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Су-34 с "Кинжалами" объявили смертоносной угрозой для Украины и НАТО

Эксперт Босник считает, что вооружённый "Кинжалами" Су-34 опасен для ВСУ и НАТО

Су-34. Обложка © Shutterstock

Су-34. Обложка © Shutterstock

Российские Су-34, оснащённые гиперзвуковыми "Кинжалами", оказались большой проблемой для Украины и НАТО. Об этом пишет военный аналитик Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.

"Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой "летающий внедорожник" "двигатель суперкара", сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде", — отмечает он.

У Украины практически нет шансов, так как число самолётов с данным оружием выросло в пять раз. Россия нарастила своё присутствие в воздухе, и теперь создаётся опасность не только для Киева, но и для Европы в целом. Босник высоко оценил эффективность "Кинжалов", которым НАТО ничего не сможет противопоставить.

Заслуженный лётчик Попов рассказал о неуязвимости "Кинжалов"
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Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили об использовании "Кинжалов" на Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Экипаж воздушного судна был представлен к госнаградам.

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Татьяна Миссуми
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