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4 сентября, 05:30

Российский истребитель Су-34 впервые применил "Кинжал" в зоне спецоперации на Украине

ТАСС: Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО

Гиперзвуковую ракету "Кинжал" применил многофункциональный сверхзвуковой истребитель Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам", — приводит ТАСС сообщение.

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Напомним, в июле "Ростех" сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО. До этого снаряды производили в более ограниченном количестве для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков ранее объяснял, почему сбить "Кинжалы" невозможно. В МО РФ также рассказывали, что скорость полёта этих снарядов превышает предельные боевые режимы ЗРК, которыми Запад накачивает Киев.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Светлана Оперук
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