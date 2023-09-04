ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 05:30
12448

Российский истребитель Су-34 впервые применил "Кинжал" в зоне спецоперации на Украине

ТАСС: Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО

Гиперзвуковую ракету "Кинжал" применил многофункциональный сверхзвуковой истребитель Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам", — приводит ТАСС сообщение.

Российские истребители Су-57 получат ракеты с дальностью поражения до 300 км
Российские истребители Су-57 получат ракеты с дальностью поражения до 300 км

Напомним, в июле "Ростех" сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО. До этого снаряды производили в более ограниченном количестве для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков ранее объяснял, почему сбить "Кинжалы" невозможно. В МО РФ также рассказывали, что скорость полёта этих снарядов превышает предельные боевые режимы ЗРК, которыми Запад накачивает Киев.

BannerImage

Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • су34
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar