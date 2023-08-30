Российские истребители Су-57 получат ракеты с дальностью поражения до 300 км
ТАСС: Су-57 получат ракеты, способные поражать цели на дальности до 300 км
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ближайшее время получит ракеты, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), сейчас боевой самолёт эффективно выполняет задачи и поражает цели противника в зоне СВО. При этом его отличительной особенностью является малая заметность.
"Сегодня истребитель работает на дальности 120 километров, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 километров", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет. Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно без внешних ориентиров и сигналов. Кроме того, глава Объединённой двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха заявлял, что серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнётся до 2027 года.