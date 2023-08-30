Российские истребители Су-57 получат ракеты с дальностью поражения до 300 км

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ближайшее время получит ракеты, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), сейчас боевой самолёт эффективно выполняет задачи и поражает цели противника в зоне СВО. При этом его отличительной особенностью является малая заметность.

"Сегодня истребитель работает на дальности 120 километров, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 километров", — сказал собеседник агентства.