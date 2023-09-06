Уникальное оружие: Заслуженный лётчик Попов рассказал о неуязвимости "Кинжалов"

Гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" — это очередное подтверждение российского господства в области военных технологий. Эти ракеты быстры и невероятно манёвренны, поэтому современным средствам ПВО их не догнать. Об этом телеканалу "360" рассказал заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

В беседе с телеканалом он вспомнил бездоказательные заявления украинских властей, которые говорят о том, что якобы уничтожили уже несколько таких боеголовок. Попов объяснил, что подобной ложью Киев поднимает дух своего народа.

"Украинским властям, безусловно, нужно как-то поднять боевой дух своего народа. Теоретически сбить "Кинжалы" можно только одним способом — если выпустить залпом, массово, все ракеты ПВО, точно зная, что идёт гиперзвуковой снаряд именно в данном направлении", — объяснил Попов.

Попов также обратил внимание на то, что и западные страны практически ничего не могут противопоставить "Кинжалам". Кроме того, чтобы научиться сбивать этот снаряд, нужно сначала иметь его в своём арсенале.

Лётчик также подчеркнул, что современные ПВО не могут догнать "Кинжалы". Кроме того, почти невозможно попасть по ним встречным огнём, тем более что из-за особого плазменного покрытия их трудно засечь.

"Кинжалы" — один из современных видов оружия. Они весят по полтонны и преодолевают более двух тысяч километров со скоростью чуть меньше 15 тысяч километров в час. Она повышает проникающие способности ракет, которые могут уничтожить современный корабль противника и даже хорошо укреплённую цель на суше. Комплексы также могут нести обычные и ядерные боеголовки.

Также ракеты славятся малой радиолокационной заметностью и способностью маневрировать в полёте, меняя траекторию горизонтально и вертикально. Благодаря этому "Кинжалы" неуязвимы для сил противовоздушной и противоракетной обороны.