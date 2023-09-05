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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 22:26
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MWM: Использование "Кинжалов" на Су-34 расширит возможности РФ на Украине

Боевое применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолётов. <…> Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются", — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что интеграция "Кинжала" с Су-34 окажет весомое влияние во всех точках, где они применяются: от Арктики и Дальнего Востока до украинского и сирийского театра военных действий.

В материале также напомнили, что в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражении атак и последующем поражении зенитной установки.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили об использовании "Кинжалов" на Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Экипаж воздушного судна был представлен к госнаградам.

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Андрей Соловьёв
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