MWM: Использование "Кинжалов" на Су-34 расширит возможности РФ на Украине
Боевое применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
"Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолётов. <…> Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются", — говорится в публикации.
Авторы статьи считают, что интеграция "Кинжала" с Су-34 окажет весомое влияние во всех точках, где они применяются: от Арктики и Дальнего Востока до украинского и сирийского театра военных действий.
В материале также напомнили, что в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражении атак и последующем поражении зенитной установки.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили об использовании "Кинжалов" на Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Экипаж воздушного судна был представлен к госнаградам.
Pixabay