MWM: Использование "Кинжалов" на Су-34 расширит возможности РФ на Украине

Боевое применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолётов. <…> Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются", — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что интеграция "Кинжала" с Су-34 окажет весомое влияние во всех точках, где они применяются: от Арктики и Дальнего Востока до украинского и сирийского театра военных действий.