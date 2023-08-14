Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские истребители-бомбардировщики поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, слова которого приводит РИА "Новости".

Поражение наносилось управляемыми боеприпасами, уточнил он. Также был удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.