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Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 03:42
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Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские истребители-бомбардировщики поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, слова которого приводит РИА "Новости".

Поражение наносилось управляемыми боеприпасами, уточнил он. Также был удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Уничтожен пункт управления иностранных наёмников ВСУ со "Старлинком"
Уничтожен пункт управления иностранных наёмников ВСУ со "Старлинком"

А ранее сообщалось об уничтожении логова командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую посещал президент Украины Владимир Зеленский. Помимо того, ВС РФ нанесли удары и по другим целям.

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Юлия Коновалова
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