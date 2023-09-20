На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*
МО: Военные группировки "Центр" уничтожили до 50 штурмовиков "Азова"*
Подразделения ВС РФ уничтожили штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Центр" подполковник Александр Савчук.
По его информации, противник потерял до 50 военнослужащих и боевую бронированную машину. Кроме того, в районе Торского и Серебрянки наши бомбардировщики ударили по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
А ранее украинские военнослужащие в ДНР вновь воспользовались открытым радиоканалом для сдачи в плен. Своё решение сложить оружие бойцы объяснили усталостью от конфликта.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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