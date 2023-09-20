На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*

Подразделения ВС РФ уничтожили штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Центр" подполковник Александр Савчук.

По его информации, противник потерял до 50 военнослужащих и боевую бронированную машину. Кроме того, в районе Торского и Серебрянки наши бомбардировщики ударили по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ.