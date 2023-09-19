В Польше признали неспособность выстоять в войне с Россией

Польша вряд ли смогла бы выдержать натиск ВС России в случае войны, признал генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, речь идёт о сценарии, при котором НАТО не вступилось бы за страну.

"Выдержать первый удар Российской армии было бы трудно", — сказал он в интервью TVP info.

Офицер отметил, что план министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, согласно которому оборона ВС страны должна будет начаться в районе реки Вислы (100 километров от границы), имеет мало общего с реальностью. Он назвал это "выдумкой политиков", которые не советовались с военными. В действительности же польская армия не смогла бы удержать такую территорию.

Кстати, накануне официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу Блащака за рассекречивание планов страны по обороне.