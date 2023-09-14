В Литве пытаются замять странную смерть солдата-срочника на учениях

Литовский военнослужащий был ранен на учениях "Инженерный гром 23" и позднее скончался, сообщили в пресс-службе ВС республики. Он был госпитализирован.

Однако спасти мужчину не удалось, и сегодня он скончался. Начато досудебное расследование, его проводит военная полиция. Причём если ранее СМИ называли причиной смерти ранение, то теперь говорится, что солдат якобы покончил с собой.

"Во время военной службы приходится чаще сталкиваться с постоянно меняющимися, требующими физических и моральных сил, пугающими или даже опасными для здоровья ситуациями. Это может повлиять на самочувствие, стрессоустойчивость и отношение к службе, быту", — заявляет пресс-служба армии.

Там добавили, что из-за этого в армии страны якобы уделяют большое внимание психологическому здоровью военнослужащих.