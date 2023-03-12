Появилось видео жёсткого избиения срочника в казарме офицером ВСУ

Украинский военный избил ногами солдата-срочника за то, что тот выпил алкоголь. Кадры из учебного центра посёлка городского типа Гуйва Житомирской области завирусились в соцсетях.

Украинский военный избил ногами призывника за пьянку и записал объяснение. Видео © Telegram / "Труха Украина"

Главным героем видео стал командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Пишут, якобы ему не понравилось, что военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, устроил пьянку и "пропустил" полковника.

Витусевич уже признал вину и записал видео с объяснением. При этом он отметил, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.