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12 марта, 11:47

Появилось видео жёсткого избиения срочника в казарме офицером ВСУ

Офицер ВСУ избил ногами призывника за пьянку в казарме

Украинский военный избил ногами солдата-срочника за то, что тот выпил алкоголь. Кадры из учебного центра посёлка городского типа Гуйва Житомирской области завирусились в соцсетях.

Украинский военный избил ногами призывника за пьянку и записал объяснение. Видео © Telegram / "Труха Украина"

Главным героем видео стал командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Пишут, якобы ему не понравилось, что военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, устроил пьянку и "пропустил" полковника.

Витусевич уже признал вину и записал видео с объяснением. При этом он отметил, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

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Обложка ©

Telegram / "Труха Украина"

Николь Вербер
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