Появилось видео жёсткого избиения срочника в казарме офицером ВСУ
Офицер ВСУ избил ногами призывника за пьянку в казарме
Украинский военный избил ногами солдата-срочника за то, что тот выпил алкоголь. Кадры из учебного центра посёлка городского типа Гуйва Житомирской области завирусились в соцсетях.
Украинский военный избил ногами призывника за пьянку и записал объяснение. Видео © Telegram / "Труха Украина"
Главным героем видео стал командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Пишут, якобы ему не понравилось, что военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, устроил пьянку и "пропустил" полковника.
Витусевич уже признал вину и записал видео с объяснением. При этом он отметил, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.
Ранее Лайф рассказывал о неправомерном поведении сотрудников украинских военных комиссариатов. Они часто нарушают гражданские права жителей Незалежной, раздавая повестки в совершенно неподходящих для этого местах. Например, недавно военные додумались прийти в ночной клуб в Харькове.
Telegram / "Труха Украина"