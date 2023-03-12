В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб

В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов города. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.

По его данным, военные заставили выключить музыку в заведении, после чего начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки.