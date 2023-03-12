Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 21:58

В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб

В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов города. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.

По его данным, военные заставили выключить музыку в заведении, после чего начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки.

Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт прямо из автобуса

Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт прямо из автобуса

Ранее Лайф писал, что на Украине заблокировали сеть из 26 телеграм-каналов, которые оповещали жителей семи областей страны о местах раздачи повесток. Аудитория этих каналов составляла более 400 тысяч человек. О блокировке сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Обложка ©

t.me / kharkivlife

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров