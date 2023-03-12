В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб
В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов города. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.
По его данным, военные заставили выключить музыку в заведении, после чего начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки.
Ранее Лайф писал, что на Украине заблокировали сеть из 26 телеграм-каналов, которые оповещали жителей семи областей страны о местах раздачи повесток. Аудитория этих каналов составляла более 400 тысяч человек. О блокировке сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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t.me / kharkivlife