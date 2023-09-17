Польша проведёт учения с применением иностранной техники у границы с Россией

В воскресенье, 17 сентября, в Польше стартуют учения "Осенний огонь" с использованием приобретённой у Соединённых Штатов и Южной Кореи военной техники. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале польского правительства.

Тренировки будут проходить на полигоне в Центре обучения пехотных войск, находящемся в городе Бемово-Писке. Стоит отметить, что это всего в 80 километрах от границы с Калининградской областью. Также сообщается, что понаблюдать за манёврами приглашаются все желающие.

"Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя", — говорится в сообщении.

Зрители увидят в действии американские танки Abrams и новые корейские K2, системы HIMARS и Hibneryt, противоракетный комплекс Poprad, гаубицы Krab и K9, бронетранспортёры Rosomak и Borsuk. Всего на полигоне будет задействовано около тысячи солдат, которые будут отрабатывать свои совместные действия согласно сценарию манёвров.