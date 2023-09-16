НАТО официально подтвердило планы провести крупнейшие учения со времён холодной войны
Бауэр: В 2024 году НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны
НАТО подтвердило сообщения СМИ о планах провести крупнейшие со времён холодной войны учения. Они пройдут в 2024 году, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.
"В 2024 году НАТО проведёт крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender ("Стойкий защитник")", — сказал он на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, которую транслировала пресс-служба альянса.
Бауэр уточнил, что в манёврах примут участие 40 тысяч военных на территории Германии, Польши и стран Балтии.
Ранее информация о планах НАТО провести крупнейшие учения со времён холодной войны просочилась в СМИ. Газета Financial Times сообщала, что их целью является "отработка действий по отражению нападения РФ на одного из членов альянса".
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