Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 16:32

НАТО официально подтвердило планы провести крупнейшие учения со времён холодной войны

Бауэр: В 2024 году НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны

НАТО подтвердило сообщения СМИ о планах провести крупнейшие со времён холодной войны учения. Они пройдут в 2024 году, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

"В 2024 году НАТО проведёт крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender ("Стойкий защитник")", — сказал он на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, которую транслировала пресс-служба альянса.

Бауэр уточнил, что в манёврах примут участие 40 тысяч военных на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Байдена предупредили об ужасающих последствиях учений НАТО в Чёрном море

Байдена предупредили об ужасающих последствиях учений НАТО в Чёрном море

Ранее информация о планах НАТО провести крупнейшие учения со времён холодной войны просочилась в СМИ. Газета Financial Times сообщала, что их целью является "отработка действий по отражению нападения РФ на одного из членов альянса".

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Никита Никонов
  • Новости
  • НАТО
  • Военные учения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров