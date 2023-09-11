НАТО из-за страха перед Россией проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны

Страны НАТО собираются в 2024 году провести крупнейшие со времён холодной войны учения на случай "нападения России". Об этом пишет газета Financial Times.

"НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времён холодной войны учения с участием объединённого командования, собрав более 40 тысяч военнослужащих для отработки действий по отражению нападения РФ против одного из членов альянса", — указывается в публикации.

Организаторы назовут эти военные учения "Стойкий защитник" (Steadfast Defender). Планируется, что манёвры начнутся весной в Германии, Польше и странах Балтии. Ещё альянс рассматривает Швецию, заявку которой на вступление Турция пообещала рассмотреть в октябре. Уже есть и стратегия, согласно которой военным нужно будет выполнить до 700 задач на ведение воздушного боя. В учениях примут участие более 50 кораблей.