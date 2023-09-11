"Существование на волоске": На Западе вспомнили о жутком для Украины пророчестве

Украина может исчезнуть как государство из-за расширения Североатлантического альянса. Об этом написал в статье для Al Mayadeen журналист-расследователь Кит Кларенберг.

"Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооценённого пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил обозреватель.

Напомним, журналист имел в виду известное высказывание "архитектора холодной войны" Джорджа Кеннана, которого многие называют ключевой фигурой в создании НАТО. Американский дипломат утверждал, что расширение военного блока в 1998 году является трагической ошибкой и со стороны Москвы последует мощнейшая реакция.