"Существование на волоске": На Западе вспомнили о жутком для Украины пророчестве
Журналист Кларенберг: Украина может исчезнуть из-за расширения НАТО
Украина может исчезнуть как государство из-за расширения Североатлантического альянса. Об этом написал в статье для Al Mayadeen журналист-расследователь Кит Кларенберг.
"Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооценённого пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил обозреватель.
Напомним, журналист имел в виду известное высказывание "архитектора холодной войны" Джорджа Кеннана, которого многие называют ключевой фигурой в создании НАТО. Американский дипломат утверждал, что расширение военного блока в 1998 году является трагической ошибкой и со стороны Москвы последует мощнейшая реакция.
Ранее Лайф писал, что пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) узнали, что в Бильдербергском клубе выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом им рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в мае этого года исполнилось 100 лет.
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