"Ограниченный срок годности": В США рассказали, через сколько лет умрёт НАТО
Экс-разведчик ВС США Риттер: НАТО осталось существовать 5–10 лет
Существование НАТО подходит к логическому концу, альянсу осталось максимум пять-десять лет. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
Он отметил, что США и Канаду не волнует благополучие европейских членов НАТО, поскольку в противном случае они не вынудили бы их отказаться от дешёвых энергоносителей из России. Сегодня альянс, по сути, является инструментом распространения политических интересов Вашингтона, в том числе на Азиатско-Тихоокеанский регион, который вообще никакого отношения не имеет к безопасности европейского континента. Кроме того, экс-разведчик указал на наличие опасений со стороны Штатов, что в случае передачи истребителей F-16 Турции они якобы могут быть применены против другого члена НАТО — Греции.
"Факт в том, что НАТО — провалившийся альянс. У него ограниченный срок годности. Представление о том, что НАТО просуществует ещё 75 лет, смехотворно. НАТО ещё повезёт, если альянс просуществует пять, максимум десять лет", — сказал Риттер, выступая на конференции Института Шиллера.
К слову, Киев на протяжении долгого времени стремится в НАТО, однако альянс даёт украинской стороне только "мощные сигналы поддержки" и не озвучивает никакой конкретики по поводу членства. Недавно с громким заявлением на этот счёт выступил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен. По его словам, Киев может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. При этом позже он отказался от своих слов.
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