Существование НАТО подходит к логическому концу, альянсу осталось максимум пять-десять лет. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Он отметил, что США и Канаду не волнует благополучие европейских членов НАТО, поскольку в противном случае они не вынудили бы их отказаться от дешёвых энергоносителей из России. Сегодня альянс, по сути, является инструментом распространения политических интересов Вашингтона, в том числе на Азиатско-Тихоокеанский регион, который вообще никакого отношения не имеет к безопасности европейского континента. Кроме того, экс-разведчик указал на наличие опасений со стороны Штатов, что в случае передачи истребителей F-16 Турции они якобы могут быть применены против другого члена НАТО — Греции.

"Факт в том, что НАТО — провалившийся альянс. У него ограниченный срок годности. Представление о том, что НАТО просуществует ещё 75 лет, смехотворно. НАТО ещё повезёт, если альянс просуществует пять, максимум десять лет", — сказал Риттер, выступая на конференции Института Шиллера.