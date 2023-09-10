Киссинджер шокировал Украину правдой о НАТО в беседе с пранкерами

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) узнали, что в закрытом так называемом Бильдербергском клубе, который был создан для развития диалога между Европой и Северной Америкой, выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом им рассказал бывший госсекретарь США, знаменитый дипломат и эксперт по международным делам Генри Киссинджер, которому в мае этого года исполнилось 100 лет.

"От него была любопытная фраза, что он за вступление Украины в НАТО, но была закрытая встреча знаменитого Бильдербергского клуба, где западные лидеры в неформальной обстановке общаются. Как он сказал, как ни странно, многие именно европейские политики, несмотря на то что активно поддерживают Украину, высказались против вступления Украины в НАТО", — отметил Вован в беседе с радио "Комсомольская правда".

Пранкеры добавили, что на Украине допускают заморозку конфликта, во время которой страна хочет оснастить себя вооружением, чтобы выигрышнее смотреться в противостоянии с Россией, когда начнётся новый "раунд" боевых действий. Такая ситуация будет напоминать принятие Минских соглашений, которые были подписаны в 2014 году, однако на самом деле не соблюдались. В нынешней ситуации Киев может провернуть то же самое.

"Только Киссинджер говорит, что второй раз у вас шансов гораздо меньше будет, поэтому вы по максимуму выкладывайтесь сейчас. У Киссинджера позиция такая: пусть всё, что сейчас находится под контролем России, и уходит России, а всё, что западнее, можно брать в НАТО. Но это надо как-то юридически оформить", — отметил Лексус.