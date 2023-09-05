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5 сентября, 00:32

"Вызвало раздражение": Во Франции раскрыли реакцию США на рвение Зеленского в НАТО

Figaro: Желание Зеленского присоединить Украину к НАТО раздражает США

Желание президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее присоединить страну к НАТО сильно раздражает Америку, заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

"Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах, то есть в практически немедленном присоединении Украины к НАТО. Американцы этого не хотели, это вызвало у них раздражение", — пояснил Жирар.

Он также предположил, что Америка стремится к нахождению мирного пути урегулирования украинского конфликта.

Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Ранее начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен сообщил, что Украина может стать членом НАТО, если будет согласна уступить ряд территорий России.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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