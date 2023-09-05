"Вызвало раздражение": Во Франции раскрыли реакцию США на рвение Зеленского в НАТО

"Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах, то есть в практически немедленном присоединении Украины к НАТО. Американцы этого не хотели, это вызвало у них раздражение", — пояснил Жирар.