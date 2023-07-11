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11 июля, 08:26

Киссинджер столкнул "Зеленского" с реальностью по вступлению Украины в НАТО

Киссинджер заявил пранкерам, что обеспечить членство Украины в НАТО будет сложно

Американский политический деятель, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что обеспечить членство Украины в НАТО будет весьма сложно. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Новый выпуск "Шоу ВиЛ" появился на странице пранкеров во "ВКонтакте".

Вован и Лексус позвонили от имени "Зеленского" экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

100-летний политик рассказал о встрече так называемого Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры. Киссинджера удивило то, что они в ходе переговоров выступили против вступления Киева в альянс.

"Они приводили доводы, что этот вопрос требует тщательного изучения. Но вы ещё столкнётесь с этим на своих встречах. Это будет сложно. Будет трудно обеспечить Украине членство в НАТО. Во что бы то ни стало я поддержу это решение", — подчеркнул бывший госсекретарь штатов.

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Он также заметил, что отнюдь не нормально то, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а Украину, "которая так много принесла в жертву", в Североатлантический альянс принимать не хотят.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно будет наблюдать красочный спектакль в поддержку Украины.

Обложка ©

VK / Пранкеры Вован и Лексус

Иван Косицын
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