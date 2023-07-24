Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Эрдоган: Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО на осенней сессии в октябре. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время видеообращения к нации, Анкара примет "верное решение" по данному вопросу.
"Мы открыто и чётко изложили ожидания Турции в вопросе членства в НАТО Швеции. Мы предупредили о необходимости её противодействия не только терроризму, но и исламофобии. На саммите НАТО в Вильнюсе были определены шаги, касающиеся членства Швеции в альянсе, и сделаны совместные заявления на этот счёт", — пояснил Эрдоган.
Он заверил, что страна сделает всё необходимое с открытием парламента в октябре, и выразил уверенность в том, что депутаты примут "верное решение".
Напомним, 11 июля Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь та обещала Турции не поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими. Байден же заявил, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе является историческим. Лидер США также заявил о новом этапе отношений с Турцией.
ТАСС / Pavel Golovkin