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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 22:43
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Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Эрдоган: Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре

Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО на осенней сессии в октябре. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время видеообращения к нации, Анкара примет "верное решение" по данному вопросу.

"Мы открыто и чётко изложили ожидания Турции в вопросе членства в НАТО Швеции. Мы предупредили о необходимости её противодействия не только терроризму, но и исламофобии. На саммите НАТО в Вильнюсе были определены шаги, касающиеся членства Швеции в альянсе, и сделаны совместные заявления на этот счёт", — пояснил Эрдоган.

Он заверил, что страна сделает всё необходимое с открытием парламента в октябре, и выразил уверенность в том, что депутаты примут "верное решение".

Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО
Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО

Напомним, 11 июля Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь та обещала Турции не поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими. Байден же заявил, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе является историческим. Лидер США также заявил о новом этапе отношений с Турцией.

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ТАСС / Pavel Golovkin

Анатолий Симоненко
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