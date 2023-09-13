Байдена предупредили об ужасающих последствиях учений НАТО в Чёрном море
Полковник Макгрегор опасается, что учения НАТО в Чёрном море обернутся войной
Опасные манёвры НАТО в Чёрном море могут обернуться войной с Россией. Такое мнение озвучил бывший советник главы Пентагона, полковник Армии США Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что Россия свернула зерновую сделку, потому что не могла больше мириться с обманом: корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном. Больше, по словам Макгрегора, "русские не будут сидеть сложа руки".
"Чёрное море для России так же важно, как Карибское для США. И я готов поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Чёрное море, за ними будут очень пристально следить, а если они подойдут слишком близко к чему-либо жизненно важному для русских, те будут действовать", — заявил он в интервью для канала Judging Freedom на YouTube.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России на Украине. По его мнению, некоторые страны теперь стараются минимизировать последствия этого для себя. А бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что в ВСУ грядёт восстание против Зеленского. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.