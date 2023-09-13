Байдена предупредили об ужасающих последствиях учений НАТО в Чёрном море

Он напомнил, что Россия свернула зерновую сделку, потому что не могла больше мириться с обманом: корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном. Больше, по словам Макгрегора, "русские не будут сидеть сложа руки".

"Чёрное море для России так же важно, как Карибское для США. И я готов поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Чёрное море, за ними будут очень пристально следить, а если они подойдут слишком близко к чему-либо жизненно важному для русских, те будут действовать", — заявил он в интервью для канала Judging Freedom на YouTube.