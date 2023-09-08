ВВС Британии перебросили самолёты в Чёрное море под прикрытием "защитной миссии"

Самолёты британских ВВС уже не одну неделю находятся в акватории Чёрного моря в рамках операции по защите судов с украинским зерном. Об этом узнала газета The Daily Telegraph от информированных источников в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

По сведениям издания, "в последние недели британская авиация патрулирует [воздушное пространство] над Чёрным морем, чтобы предотвратить нанесение <...> ударов по гражданским судам". Инсайдер утверждает, что Минобороны Великобритании "активизировало действия в этом регионе" после приостановки Россией зерновой сделки 17 июля.