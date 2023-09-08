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8 сентября, 10:03

ВВС Британии перебросили самолёты в Чёрное море под прикрытием "защитной миссии"

Telegraph: ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном в Чёрном море

<p>Истребители Eurofighter Typhoons британских Королевских ВВС. Обложка © Getty Images / Christopher Furlong</p>

Истребители Eurofighter Typhoons британских Королевских ВВС. Обложка © Getty Images / Christopher Furlong

Самолёты британских ВВС уже не одну неделю находятся в акватории Чёрного моря в рамках операции по защите судов с украинским зерном. Об этом узнала газета The Daily Telegraph от информированных источников в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

По сведениям издания, "в последние недели британская авиация патрулирует [воздушное пространство] над Чёрным морем, чтобы предотвратить нанесение <...> ударов по гражданским судам". Инсайдер утверждает, что Минобороны Великобритании "активизировало действия в этом регионе" после приостановки Россией зерновой сделки 17 июля.

Как напомнил собеседник газеты, канцелярия главы британского правительства предупреждала о намерении "использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Чёрном море".

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Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 17 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.

Андрей Бражников
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