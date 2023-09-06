Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Россия и Турция смогли договориться о поставке одного миллиона тонн зерна. К проработке технических деталей приступят в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Все принципиальные договорённости достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — рассказал журналистам замглавы министерства.