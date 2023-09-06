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6 сентября, 17:11

Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Замглавы МИД Грушко: Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Россия и Турция смогли договориться о поставке одного миллиона тонн зерна. К проработке технических деталей приступят в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Все принципиальные договорённости достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", рассказал журналистам замглавы министерства.

Грушко добавил, что для поставки требуется тщательное рассмотрение целого ряда вопросов. К ним относятся финансовая составляющая, логистика, маршруты и количество груза.

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Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Юрий Лысенко
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