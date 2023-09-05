В США прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана

Американская сторона приветствует усилия Анкары по восстановлению зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Мы приветствуем усилия наших турецких партнёров, в том числе президента Эрдогана, который пытается убедить Россию вернуться к сделке", — заявил Патель в ходе брифинга.