Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 18:13

В США прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана

В Госдепе выразили поддержку усилиям Эрдогана по восстановлению зерновой сделки

Американская сторона приветствует усилия Анкары по восстановлению зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Мы приветствуем усилия наших турецких партнёров, в том числе президента Эрдогана, который пытается убедить Россию вернуться к сделке", — заявил Патель в ходе брифинга.

Представитель Госдепа также добавил, что решение Кремля выйти из продовольственной сделки "оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность".

"Можно любоваться и пересматривать": Эрдоган резко изменился в лице после слов Путина

"Можно любоваться и пересматривать": Эрдоган резко изменился в лице после слов Путина

Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров