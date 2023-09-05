В США прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана
В Госдепе выразили поддержку усилиям Эрдогана по восстановлению зерновой сделки
Американская сторона приветствует усилия Анкары по восстановлению зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
"Мы приветствуем усилия наших турецких партнёров, в том числе президента Эрдогана, который пытается убедить Россию вернуться к сделке", — заявил Патель в ходе брифинга.
Представитель Госдепа также добавил, что решение Кремля выйти из продовольственной сделки "оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность".
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.