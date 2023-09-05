"Можно любоваться и пересматривать": Эрдоган резко изменился в лице после слов Путина
Политик Царёв: Эрдоган изменился в лице после слов Путина о зерновой сделке
На пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что возобновление зерновой сделки возможно только после выполнения прежних условий. После этих слов, как заметил политик Олег Царёв, турецкий лидер буквально поменялся в лице.
Политик Царёв заявил, что Эрдоган изменился в лице после слов Путина о зерновой сделке. Видео © "Царьград"
"Посмотрите на лицо Эрдогана в момент, когда Путин говорит об этом. Настолько красноречивое выражение, что можно любоваться и пересматривать много раз", — приводит слова Царёва "Царьград".
Политик отметил, что накануне Путин также дал понять Эрдогану, что никаких новых стамбульских соглашений с киевским режимом не будет. И это притом что президент Турции заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника по урегулированию конфликта.
Как писал Лайф, по итогам переговоров с Эрдоганом Путин также напомнил, что Россию буквально вынудили выйти из Черноморской зерновой инициативы, поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать российскую часть сделки. Кроме того, президент отметил, что Запад, мягко говоря, обманывал РФ насчёт гуманитарных целей договора, поскольку более 70% зерна поступило не в бедные африканские, а в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС.
LIFE / Павел Баранов