Бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен, не желая воевать

Украинские военнослужащие в ДНР вновь воспользовались открытым радиоканалом для сдачи в плен. Своё решение сложить оружие бойцы объяснили усталостью от конфликта, поделился с РИА "Новости" осведомлённый источник.

По данным информатора, вышедшие на связь солдаты оказались мобилизованными. Они сообщили, что на брошенных позициях остались силы численностью до отделения.