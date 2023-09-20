Бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен, не желая воевать
РИА "Новости": Группа украинских военных сдалась благодаря каналу связи "Волга"
Украинские военнослужащие в ДНР вновь воспользовались открытым радиоканалом для сдачи в плен. Своё решение сложить оружие бойцы объяснили усталостью от конфликта, поделился с РИА "Новости" осведомлённый источник.
По данным информатора, вышедшие на связь солдаты оказались мобилизованными. Они сообщили, что на брошенных позициях остались силы численностью до отделения.
"Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", — рассказали изданию.
На фоне катастрофических потерь киевский режим может решиться на третью волну контрнаступления, уверен врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Сейчас безуспешные атаки ВСУ разбиваются об эшелонированную оборону российских войск и оборачиваются для Украины лишь жертвами. Дефицит личного состава вынуждает ТЦК отлавливать уклонистов и силой отправлять их на фронт.
ТАСС / Zuma