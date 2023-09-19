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Опубликовано 19 сентября 2023, 11:56

ВС РФ отразили две атаки на Донецком направлении, уничтожив 225 военных ВСУ

Вооружённые силы РФ отразили две атаки противника на Донецком направлении, в итоге ВСУ потеряли до 225 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка ДНР", — рассказали в ведомстве.

В результате ВСУ потеряли до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины. А в ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab, две американские артиллерийские системы М777 и самоходная гаубица "Гвоздика".

ВС РФ уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

А за прошлую неделю в ходе боёв на Донецком направлении украинские войска потеряли более 1700 человек. ВС РФ отразили здесь 34 атаки противника.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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