Вооружённые силы РФ отразили две атаки противника на Донецком направлении, в итоге ВСУ потеряли до 225 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка ДНР", — рассказали в ведомстве.

В результате ВСУ потеряли до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины. А в ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab, две американские артиллерийские системы М777 и самоходная гаубица "Гвоздика".