ВС РФ уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили более 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-20.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", — рассказали там.