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Опубликовано 18 сентября 2023, 11:16

ВС РФ уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили более 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-20.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", рассказали там.

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Также в Минобороны отчитались об ударе высокоточным оружием и беспилотниками по, в частности, местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном. Цели достигнуты.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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