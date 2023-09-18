Российские бойцы уничтожили разведгруппы ВСУ у Приютного в ДНР

Бойцы российской группировки войск "Восток" разгромили две разведывательные и одну штурмовую группу Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, ВС РФ также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного", — приводит его заявление РИА "Новости".

Более того, силы группировки сорвали выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и помешали ротации подразделений украинской армии у Никольского. Также Чехов сообщил, что ВС РФ уничтожили станцию РЭБ, склад боеприпасов и шесть расчётов миномётов на данном направлении.