Минобороны подтвердило ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода

"В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.