Минобороны подтвердило ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
Министерство обороны подтвердило, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода ракетным ударом.
"В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.
Ранее об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, был атакован сортировочный узел железной дороги. О взрывах и повреждении здания предприятия заявил и мэр Харькова Игорь Терехов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ