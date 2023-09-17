В Харькове при взрыве повреждено здание предприятия, произошёл пожар

В результате взрыва в Харькове повреждено здание предприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Воздушная тревога объявлялась в ночь на 17 сентября на всей территории Украины. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области.