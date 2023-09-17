В Харькове при взрыве повреждено здание предприятия, произошёл пожар
В результате взрыва в Харькове повреждено здание предприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Повреждено здание предприятия... произошёл пожар", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлялась в ночь на 17 сентября на всей территории Украины. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области.
Напомним, 16 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В связи с этим градоначальник призвал жителей находиться в укрытиях. Позднее выяснилось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове.
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