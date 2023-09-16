Российские войска нанесли 11 высокоточных ударов по крупным объектам ВСУ

Российские войска за неделю с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Количество уничтоженных единиц техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

"Нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Удары были нанесены по складам с западными образцами вооружений и пунктам дислокации личного состава противника. В результате были нарушены материально-техническое обеспечение подразделений ВСУ, действующих на Запорожском и Донецком направлениях, поставки западных вооружений, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов украинских войск.