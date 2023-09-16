Российские войска нанесли 11 высокоточных ударов по крупным объектам ВСУ
МО: За неделю ВС РФ нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ
Российские войска за неделю с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Количество уничтоженных единиц техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России
"Нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
Удары были нанесены по складам с западными образцами вооружений и пунктам дислокации личного состава противника. В результате были нарушены материально-техническое обеспечение подразделений ВСУ, действующих на Запорожском и Донецком направлениях, поставки западных вооружений, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов украинских войск.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара была достигнута, назначенный объект поражён, подчеркнули в ведомстве.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ