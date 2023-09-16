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Опубликовано 16 сентября 2023, 11:28
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Российские войска нанесли 11 высокоточных ударов по крупным объектам ВСУ

МО: За неделю ВС РФ нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Российские войска за неделю с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Количество уничтоженных единиц техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Количество уничтоженных единиц техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

"Нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Удары были нанесены по складам с западными образцами вооружений и пунктам дислокации личного состава противника. В результате были нарушены материально-техническое обеспечение подразделений ВСУ, действующих на Запорожском и Донецком направлениях, поставки западных вооружений, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов украинских войск.

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Ранее Лайф сообщал, что ВКС России нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара была достигнута, назначенный объект поражён, подчеркнули в ведомстве.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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